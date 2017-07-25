В Марокко построят самое высокое здание в Африке

В столице Марокко построят самый высокий в Африке небоскреб. Строительством занимается китайская компания China Railway Construction Corporation.

В 55-этажной башне высотой 250 метров расположатся гостиница, апартаменты класса люкс, а также офисные и торговые помещения.

Отмечается, что строительство здания будет осуществляться с использованием экологичных технологий.

Небоскреб будет возведен в рамках проекта «Рабат – город света, культурная столица Марокко», который был утвержден властями страны в 2014 году.