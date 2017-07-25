Василий Жиров: Говори благое или молчи

Знаменитый боксер из Казахстана Василий Жиров не понимает, почему его поход в мечеть в Астане вызвал такой ажиотаж и обсуждение среди людей.

«За последние дни я получил много вопросов о принятии мною ислама. Я удивляюсь, почему всех так интересует личная жизнь и внутренний мир других людей? Я боксёр, тренер, общественный деятель. Это то, что нужно общественности. Но у меня так же, как и у всех, есть что-то моё личное, интимное, своё. Например, семья, дети, религия, мои убеждения – это всё то, что я хочу, чтобы оставалось со мной, не для публичного обсуждения. Я не хочу, чтобы кто-то обсуждал мою личную жизнь или мой внутренний мир», – отметил Василий Жиров.

Бывший чемпион мира по версии IBF считает, что человека определяют только поступки, а не слова.

«Вместе с тем хочу сказать, что человека определяют его поступки, а не слова. Я делаю то, что я чувствую, по своей совести и чести, я иду тем путём, которым ведёт меня Всевышний, с любовью и с добром. И я хочу верить в то, что он ведёт меня наилучшим из путей. Да, я сходил в мечеть и совершил намаз, и я благодарен моему другу Рустаму, что он меня привёл туда. Я хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть, исходя из моих поступков и действий, а не просто судя по словам. Поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу. Пусть люди думают и говорят так, как они хотят или как чувствуют, я не могу им помешать это делать, это их право. Одно прошу и призываю: говорите благое или молчите, и пусть Всевышний откроет сердца людей».

Напомним, о принятии ислама боксером Василием Жировом стало известно после его посещения праздничного намаза в Ид аль-Фитр в мечети «Хазрет Султан».