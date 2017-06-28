Общество

Казахстанский русский боксер Жиров принял Ислам

28 июня в 14:13 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

Прославленный казахстанский боксер Василий Жиров официально принял ислам. Об этом сообщается на  странице «Профи Бокс» в Facebook.

«Первый олимпийский чемпион по боксу Независимого Казахстана, обладатель кубка Вэла Баркера, экс-чемпион мира среди профессионалов по версии IBF в первом тяжелом весе, легенда отечественного бокса Василий «Балхашский тигр» Жиров сегодня в мечети «Нур-Астана» официально принял ислам», — говорится в публикации.

Как сообщают очевидцы, Василий Жиров стоял в одном ряду с молящимися и совершал намаз в главной мечети Астаны.

После праздничного намаза, легенду бокса пригласили в гости мусульмане на праздничное угощение.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Альхамду ли-Ллях!
    (0)
    28 июня в 16:16