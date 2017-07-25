В Узбекистане мусульманок в хиджабе не впускают в вузы

В Узбекистане мусульманки-абитуриентки жалуются на то, что сталкиваются с проблемами в вузах из-за хиджабов.

В частности, в Кокандском государственном педвузе абитуриенток в хиджабах просят завязывать головные платки на узбекский манер – в виде косынке подвязанной сзади. Соответствующее указание идет от «высшего руководства», нарекания от которого боится администрация учебного заведения.

Также сообщается, что в Андижанском госуниверситете не принимали абитуриенток-мусульманок в хиджабах, которые отказывались их снимать.

В Минобразования объясняют данные ограничения законодательными нормами. Согласно узбекским законам, появление в общественных местах в культовых одеяниях граждан, не являющихся священнослужителями, запрещено и влечет административную ответственность.