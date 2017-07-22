В Мекке открыли выставку покрывал Каабы

Необычная выставка открылась в Мекке – на экспозиции представлены покрывала Священной Каабы. Об этом сообщает сайт marwa.ru

Гостям выставки будут продемонстрированы разные полотна, из чего можно будет понять, как они менялись на протяжении многих веков и каким стало сегодня.

В экспозиции также представлены инструменты, с помощью которых мастера изготавливают покрывала для Каабы. Отмечается, что это весьма трудоемкий процесс. К примеру, для создания одного покрывала требовалось несколько месяцев.

На различных этапах создания полотна в процессе принимают участие порядка 170 разных мастеров.

Стоит отметить, что покрывало Каабы, или Кисву, как правило, заменяют раз в год. Обычно это происходит в день Арафат – стояние на горе Арафат во время совершения Хаджа.