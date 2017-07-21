Мосул стал кладбищем шиитской армии Ирака

Вице-президент багдадского шиитского правительства Нури аль-Малики "признался", что штурм Мосула стоил его армии 20 000 погибших.

"Признался" в кавычках, потому что эти цифры ужасающих потерь были озвучены только для того, чтобы скрыть потери еще более ужасающие. В реальности, они в 5, если не в 10 раз занижены - Мосул превратился в кладбище для шиитского пушечного мяса, а во многих шиитских городах Ирака, откуда его вербовали, кладбища за эти несколько месяцев штурма увеличились в несколько раз.

Конечно, багдадский гауляйтер врет - высокие потери среди шиитских вояк связаны не с попыткой минимизировать число жертв среди мирного суннитского населения - как мы недавно писали, его никто и не думал щадить. Они объясняются просто его неспособностью воевать против хорошо мотивированного противника, иначе как закидывая его своим мясом.

При этом надо отдать должное цинизму и прагматизму американцев - в отличие от первой иракской войны, когда им приходилось класть тысячи своих военных в подобных боях за крупные города Ирака, в этот раз они воевали, не жалея исключительно чужих военных.

Собственно, американцы - это, наверное, единственные, кто выиграл от действий столкнувшихся в Мосуле сил, цинично говоря, утилизировав там десятки тысяч своих реальных, мнимых или потенциальных противников. Очевидно, они неплохо усвоили урок древних римлян, говоривших: "разделяй и властвуй".