Курдская разведка: в Мосуле погибло свыше 40 тыс. человек

(На фото - кадры обстрела мечети XII века в Мосуле)

Бывший министр экономики и иностранных дел Ирака Хошиар Зебари, ссылаясь на данные курдской разведки, заявил, что в ходе штурма шиитско-американскими силами Мосула с октября прошлого года погибло свыше 40 тысяч человек. Большинство погибших - мирные жители.

По словам Зебари, причин таких жертв стали три фактора: шквальный артиллерийский огонь наземных шиитских сил (т.н. Иракской армии), авиаудары Западной коалиции, а также действия самого ИГИЛ*, чьи бойцы вели боевые действия густонаселенных районах.

Основная причина таких жертв все же - артобстрелы т.н. Иракской армии. Как известно, для взятия Мосула она не жалела даже своих сил, перемолов в этом сражении очень большую часть своего личного состава, включая командный.

Говорить о жалости в отношении к мирному населению в таком случае и вовсе не приходится, ведь в подкорке у многих "освободителей" сидит установка "хороший суннит - мертвый суннит".

* - запрещена в РФ