США в бешенстве: турки раскрыли их базы в Сирии (видео)

В турецко-американских отношениях разгорается новый скандал после того, как Анкара опубликовала места базирования 10 американских военных баз на территории северной Сирии.

В Вашингтоне обвинили Турцию в "несоюзническом" поведении и возможном нанесении ущерба силам международной коалиции против ИГИЛ* посредством разглашения конфиденциальной военной информации.

Однако еще раньше в нанесении ущерба ее безопасности такими действиями обвинила американцев Турция. Ведь размещение американских военных баз, а также поддержка оружием и инструкторами осуществляются в отношении сил, которые ведут террористическую войну против Турции - сирийского филиала Рабочей Партии Курдистана (РПК). Со своей стороны Турция предлагала США вести борьбу против ИГИЛ без привлечения антитурецких террористов из РПК, но американцы от этого предложения отказались, сделав ставку на открытых врагов Турции.

Соответственно, едва ли сейчас Анкару должны волновать протесты Вашингтона по данному вопросу.