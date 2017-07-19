Индусы аннулировали паспорт исламского проповедника

Индусские фундаменталистские власти аннулировали паспорт известного исламского проповедника Индии Закира Найка (на фото).

Напомним, что ранее они запретили в стране возглавляемый Найком Фонд Исламских Исследований (IRF) а также принадлежащий ему телеканал Peace TV (Телевидение Мира).

Из-за репрессий и под угрозой ареста в прошлом году Найк был вынужден покинуть Индию, после чего ее власти обвинили его в международный розыск по линии Интерпола. На этом фоне прошла информация о том, что Наика приютили и предоставили ему свое подданство власти Саудовской Аравии, однако, в последующем его представители не стали подтверждать этот факт.

Теперь индийские власти заявили об аннулировании его заграничного паспорта, объясняя это тем, что он не реагирует на их запросы и не является для дачи показаний в страну.

Закир Найк обвиняется в проповеди экстремизма и разжигании религиозной розни, несмотря на то, что он не имеет отношения к политическим и вооруженным группам в Индии или за ее пределами.

Реальная причина гонений против него заключается в том, что под влиянием его проповедей тысячи бывших индусов принимают религию Аллаха, что силовиками страны, у власти в которой находятся индусские фундаменталисты, воспринимается как преступление само по себе.