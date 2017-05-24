Известный проповедник получил убежище в Саудии

Правитель Королевства Саудовская Аравия Салман ибн Абдульазиз предоставил подданство (так называется аналог гражданства в странах, которыми правят монархи) своей страны известному исламскому проповеднику.

Закир Найк - чрезвычайно любимый одними и ненавидимый другими проповедник из Индии. Прошлой осенью мы писали о запрете его организации индуистско-фундаменталистским правительством Индии.

Но с тех пор жизнь Закира Найка существенно осложнилась. Под давлением репрессивных структур он был вынужден покинуть свою страну, однако, после этого его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Проповедник приехал в Саудовскую Аравию, однако, если бы он оставался иностранцем, власти КСА были бы вынуждены его выдать Интерполу, в соответствии с правилами последнего. Чтобы избежать этого, ему было предоставлено подданство страны, после чего он уже не может быть выдан.

Стоит отметить, что и сокрытие политических беженцев от международного розыска, и тем более предоставление саудийского подданства иностранцам, особенно находящимся в нем - это экстраординарные события. Как правило, людям, имеющим проблемы с властями своих стран, лучше держаться подальше от государств Арабского залива, потому что те выдают их по первому же требованию. И точно также, за редчайшими исключениями подданство этих стран предоставляется только тем, кто родился от законных отцов - их подданных.

Закир Найк стал исключением из правила сразу в двух этих отношениях.