В Камышлове открылась первая мечеть

У мусульман Свердловской области произошло знаковое событие – открытие мечети. Это стала первая мечеть в городе Камышлов.

Ранее здание являлось молельным домом, а после установления минарета стала полноценной мечетью

Денис хазрат Мустафин, заместитель председателя Духовое собрание мусульман России сказал: «..Возведение в таких местах является очень важным делом в благоустройстве религиозной жизни мусульман».

Установка минарета и полумесяца заняла меньше получаса. Конструкцию высотой 10 метров укрепят, и мечеть начнет полноценно работать. Молиться в ней смогут мусульмане из Камышлова, Пышмы, Сухого Лога и Талицы.

Муфтий духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддусс Ашарин отметил: «Когда будет виден минарет, когда будет виден полумесяц, любой мусульманин сразу знает: мне сюда. Она открыта для всех верующих людей. Если ты мусульманин, значит, это твой дом».