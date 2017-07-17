Исламофоб избил мусульманку и пытался сорвать с нее хиджаб

В Лондоне агрессивный исламофоб пытался сорвать с мусульманки хиджаб. Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно, на станции метро Бейкер-стрит исламофоб подошел к мусульманке и попытался сорвать с нее хиджаб. Однако, мусульманка смогла оказать сопротивление злоумышленнику. Но это не остановило морального урода – после этого он начал ее избивать.

Помимо этого, агрессивный исламофоб приступил к оскорблению ее подруги – также мусульманки – прижал ее к стене и плюнул ей в лицо.

Отмечается, что полиция Лондона начала расследование в рамках нападения на мусульманок.