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Исламофоб избил мусульманку и пытался сорвать с нее хиджаб

17 июля в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Лондоне агрессивный исламофоб пытался сорвать с мусульманки хиджаб. Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно, на станции метро Бейкер-стрит исламофоб подошел к мусульманке и попытался сорвать с нее хиджаб. Однако, мусульманка смогла оказать сопротивление злоумышленнику. Но это не остановило морального урода – после  этого он начал ее избивать.

Помимо этого, агрессивный исламофоб приступил к оскорблению ее подруги – также мусульманки – прижал ее к стене и плюнул ей в лицо.

Отмечается, что полиция Лондона начала расследование в рамках нападения на мусульманок.

Автор: Нуруль Иман
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