Госсовет Татарстана просит Путина об отступных за договор

В связи с истечением срока действия договора между РФ и Татарстаном, Госсовет последнего обратился к главе Кремля Путину с просьбой "поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам".

Иначе говоря, Госсовет даже не решился настаивать на продлении существующего договора, а лишь попросил Путина обсудить принципы отношений между Казанью и Москвой. В целом это можно рассматривать как капитуляцию и готовность руководства Татарстана принять вместо полноценного договора какие-то подачки от Кремля.

Меж тем, через утечки от анонимных источников в СМИ Кремль уже вовсю дает понять, что продлевать договор не намерен, что мы предсказывали и ранее.

Решит ли он обсуждать предоставление Казани вместо него подачек или поступит так, как мы описывали, будет ясно совсем скоро.

Пока же приводим текст обращения Госсовета РТ к Путину, что называется, без комментариев:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы возглавили Россию в непростой период исторического развития, когда продолжающийся кризис в экономике, разбалансированость законодательства на всех уровнях власти и территориальная разобщенность угрожали самой ее целостности.

В этих условиях совершенствование федеративных отношений в рамках Конституции Российской Федерации и сильная региональная политика стали важным фактором укрепления российской государственности.

Заключение Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, утвержденного Вами в статусе федерального закона, создало политико-правовые предпосылки для динамичного развития Республики Татарстан с учетом ее особенностей.

Договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности. Более четверти века консолидирующую роль как для Татарстана, так и для всех татар, проживающих в России и за ее пределами, играет институт республиканской президентской власти.

Практика реализации Договора убедительно доказала жизненность российского федерализма. Татарстан успешно реализует многие масштабные федеральные проекты, являясь одним из опорных регионов нашей страны, где созданы привлекательные условия для жизни и бизнеса.

Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку абсолютного большинства жителей республики, о чем было заявлено в резолюции III съезда народов Татарстана в апреле 2017 года.

Сегодня основные положения Договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве, вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Вместе с тем в связи с истечением срока действия Договора возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм Конституции Республики Татарстан.

Уважаемый Владимир Владимирович, в этой связи просим Вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам».