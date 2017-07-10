Абдулатиповский беспредел в Ногайской степи

Беспредельная российско-дагестанская система не может смириться с гражданской самоорганизацией и мужеством, проявленными жителями Ногайской степи в борьбе за свои права.

Напомним, что жители Ногайского района выступили против назначения его главой абдулатиповского жандарма Баймагомеда Ярлыкапова, добиваясь права жителям района самим избирать своего главу. После этого депутаты райсобрания избрали и.о. главы района своего председателя Руслана Насырова, поддерживаемого местными жителями.

Вслед за этим, как мы писали, Абдулатипов ввел в столицу Ногайской степи Терекли-Мектеб ОМОН. В его сопровождении абдулатиповский наместник Ярлыкапов самовольно занял кабинет главы района и объявил себя исполняющим его обязанности. Без предъявления каких-либо юридических оснований для этого.

В пятницу же, 7 июля в усиление Ярлыкапову из Махачкалы был высажен чиновничьией десант в сопровождении бронетехники, во главе с абдулатиповским вице-премьером Рамазаном Джафаровым. Махачкалинские чинуши заявили, что они прибыли не для того, чтобы "вмешиваться в избрание главы района", а чтобы провести совещание по проблемам района.

Однако на совещании в качестве и.о. главы района был представлен и присутствовал именно рейдерски захвативший власть полицай Ярлыкапов (бывший глава РОВД, обвиняемый жителями в убийстве одного из задержанных в его здании). В ответ на это жители собрались у здания администрации, чтобы выразить поддержку народному главе Руслану Насырову, но были разогнаны выстрелами в воздух.

Показательно, что в своем стиле госбандитская власть действует абсолютно беспредельными методами даже по своим законам, на которые она демонстративно плевала. Ярлыкапов и не избран, и не назначен главой района, но де-факто признается им Махачкалой и "правоохранительными" структурами. Законно избранного же главу района Исаева начали таскать на допросы.

Более того, местный главполицай Абдурахман Койлубаев в телефонном разговоре с журналистами РИА "Дербент" заявил, что начато опрашивание в качестве свидетелей людей, принимающих участие в акциях протеста, давая понять, что против таких активистов будут возбуждаться уголовные дела. Именно об этом мы предупреждали в своей недавней статье:

"За последние годы в подобных ситуациях силовики уже не раз, будучи вынужденными отступить под давлением стихийных выступлений, в последствии планомерно рассправлялись с их лидерами и организаторами. Как в "правовом" поле, обвиняя их в организации несанкционированных митингов, так и в неправовом.

Поэтому сейчас ногайцам важно защищать своих неформальных лидеров и правозащитников так же солидарно и оперативно, как они борются за свои коллективные права".