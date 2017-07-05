Ногайцы преподнесли урок гражданственности всем россиянам

Жители Ногайского района Дагестана сумели одержать небольшую, но значимую победу в противостоянии с произволом абдулатиповского режима.

Оцепившие районное собрание депутатов и вошедшие на его заседание ногайские патриоты не допустили утверждения и.о. главы района ставленника Абдулатипова, бывшего главы РОВД Баймагомеда Ярлыкапова. Вместо него на пост и.о. главы района был ибран спикер райсобрания Руслан Насыров.

Этого удалось добиться за счет мобилизации гражданских активистов, несколько сотен которых собрались в столице района ауле Терекли-Мекте, когда стало известно, что абдулатиповская Махачкала пытается поставить во главе Ногайской степи своего держиморду, имеющего одиозную репутацию у местных жителей.

На этот раз власть не решилась пойти на применение силы и отступила под давлением гражданского общества. Таким образом, жители Ногайской степи, выступившие в защиту своего права на местное самоуправление (самим избирать главу своего района) преподнесли урок гражданской зрелости и мужества всем россиянам.

Правда, расслабляться не стоит. За последние годы в подобных ситуациях силовики уже не раз, будучи вынужденными отступить под давлением стихийных выступлений, в последствии планомерно рассправлялись с их лидерами и организаторами. Как в "правовом" поле, обвиняя их в организации несанкционированных митингов, так и в неправовом.

Поэтому сейчас ногайцам важно защищать своих неформальных лидеров и правозащитников так же солидарно и оперативно, как они борются за свои коллективные права.