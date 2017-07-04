Ногайская степь грозит взорваться

События, последовавшие за внеочередным съездом ногайского народа, развивались так, как это легко было предположить по отношению к путинской России.

Вместо диалога с протестующим народом (в данном случае, действительно целым народом) федеральная и республиканская дагестанская власть выбрала для разговора с ним язык силы.

Так, Махачкала назначила замглавой администрации Ногайского района Баймагомеда Ярлыкапова, бывшего начальника РОВД, имеющего у местных жителей репутацию "беспредельщика". Его, в частности, считают причастным к убийству одного из задержанных в здании РОВД.

Ногайцы считают, что назначение Ярлыкапова замглавой администрации будет первым шагом к его назначению главой района. То есть, над ними могут поставить не только очередную марионетку Абдулатипова, но еще и держиморду.

В ответ на это примерно 500 человек собрались на экстренный митинг протеста. Главное требование протестующих - дать жителям района право самим избирать своего главу.

Пока, как мы и предполагали, ситуация развивается таким образом, что идеи провозглашения Ногайской республики, которые еще недавно казались экстравагантными и неоправданно-радикальными, вскоре могут стать безальтернативными. По крайней мере, ни Москва, ни Махачкала не оставляют ногайцам других вариантов борьбы за свои права, так как не собираются их слушать и вести с ними диалог.