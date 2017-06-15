Ногайцы выступили против Абдулатипова и за свою землю

Состоялся экстренный Общероссийский съезд ногайского народа, на который ногайцы со всей страны собрались, чтобы обсудить критическую ситуцию, складывающуюся в Ногайском районе Дагестана.

На съезд прибыло свыше 5000 ногайцев, а также приехавших поддержать их представителей других тюркских народов: татар, карачаево-балкарцев, кумыков и др.

Поводом для созыва такого экстренного съезда стало подготовленное решение руководства Дагестана об узаконивании нелегальных пастбищ (кутанов) пришельцев из других районов на ногайских землях. Это в свою очередь чревато обезземеливанием ногайцев и лишением их будущих поколений перспектив жизни на своей земле.

Съезд принял резолюцию и обращение к федеральному руководству, в которой, в частности:

- выражено "несогласие с социально-экономической, национальной политикой руководства Республики Дагестан в отношении коренного населения Ногайского района";

- констатируется необходимость вмешательства в конфликт федеральных властей, "поскольку на региональном уровне конфликт не разрешается и достиг тупика", в связи с чем президента РФ просят "принять лидеров ногайского народа";

- заявлено, что вопросы землепользования в Ногайском районе должны быть исключительной прерогативой его местного самоуправления и решаться местным (проживающим на законных основаниях) населением, а не Махачкалой.

На этот раз ногайцы не стали провозглашать необходимость выделения их земель в отдельный субъект федерации - Ногайскую республику или Ногайский автономный округ, хотя такие идеи циркулировали перед съездом. Однако не исключено, что если республиканские и федеральные власти проигнорируют выраженную на съезде национальную волю ногайского народа, этот вопрос еще встанет...