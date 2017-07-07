Дагестан: Ногайское сопротивление решили подавить силой?

Как это можно было ожидать, власть не смирилась с победой гражданского общества в Ногайском районе Дагестана.

Напомним, речь идет о том, что местные жители не позволили назначить главой района абдулатиповского ставленника, полицая Баймагомеда Ярлыкапова (которого жители считают виновным в убийстве задержанного парня в здании РОВД) и добились избрания им главы райсобрания Руслана Насырова.

Суть конфликта в том, что местные жители добиваются права избирать местные органы власти и распоряжаться своими родовыми землями. В то же время абдулатиповский режим собирается устроить в Ногайской степи земельный передел и, чтобы подавить сопротивление ее коренных жителей, пытается упразднить местное самоуправление и ввести внешнее управление.

Теперь в столицу Ногайского района Терекли-Мектеб посланы 2 грузовика с ОМОНом. Сообщается, что прибыть должен и лично глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

По имеющейся информации, перед полицаями поставлена задача добиться смещения народного главы Насырова и продавить назначение главой района абдулатиповского держиморды Ярлыкапова.