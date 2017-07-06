В Таджикистане собираются раздевать мусульманок

В Таджикистане будут убеждать мусульманок не носить хиджаб. В городе Ходжент Согдийской области для этого создана специальная 21 рабочая группа. Инициатором выступило Управление по делам женщин и семьи Согдийской области.

В рабочую группу вошли работники сфер образования, здравоохранения, религиозные деятели, представители молодежных организаций, активистки женского движения, спортсмены и сотрудники милиции.

Сообщается, что задача «борцов за нравы» состоит в обходе торговых точек, больниц, швейных цехов, детских садов, школ и ресторанов с целью убедить мусульманок не носить хиджаб и сатр (платок) как чуждые таджичкам одежды. Какими путями будут убеждать верующую женщину снять платок, не сообщается. Однако, известно, что несколько лет назад в Таджикистане проводились рейды по мусульманским точкам на рынках. Работавших там мусульманок забирали и уводили в отделение полиции.

Ничего удивительного в этом нет, потому что президент Таджикистан встал в этом вопросе не на сторону покрытых мусульманок. В одном из своих выступлений он заявил: «Почему вы подражаете чуждому? Думаете, что если наденете сатр и хиджаб, вам откроются двери в рай? Думаете, что вам забудутся ваши грехи?» При этом Эмомали Рахмон ставил в пример всем мусульманкам свою жену, которая повязывает платок сзади, «как его надевают кулябские матери и женщины».