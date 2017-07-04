Мусульмане Украины собрали исламоведов

(На фото в центре кадра - шейх Саид Исмагилов и профессор Михаил Якубович)

В украинской Одессе шестой раз прошла Международная исламоведческая школа, собравшая исследователей Ислама как из самой страны, так и из ряда иностранных государств.

Организаторами мероприятия выступили Всеукраинская Ассоциация «Альраид», Исламский культурный центр Киева, Духовное управление мусульман Украины «Умма», Украинский центр исламоведческих исследований и Международный институт исламской мысли. Его участники и гости собрались в Исламском культурном центре Одессы «Аль-Масар».

Видные исламские интеллектуалы Украины и исследователи Ислама делились своими мыслями о проблемах, стоящих перед мусульманами в Украине и других европейских странах, перспективах их развития, зарубежном опыте.

Глава ДУМУ "УММА" шейх Саид Исмагилов посвятил свое выступление роли мусульман Украины в общественно-политических процессах, разворачивающихся в стране.

Известный переводчик смыслов Корана на украинский профессор Михаил Якубович выступил с весьма актуальной и интересной лекцией на тему «Суннитский Ислам между ашаризмом и салафизмом: проблемы внутриисламского диалога».

Российскую мусульманскую эмиграцию представлял Григорий Мавров, одновременно представлявший уже и исламоведческое сообщество Турции, где он живет и учится. Он, в частности, рассказал о новой волне мусульманской религиозной эмиграции из России, ее причинах и проблемах адаптации мусульманских религиозных эмигрантов в странах нового места жительства.