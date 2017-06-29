В итальянской провинции запретили никаб

В Италии ввели запрет на ношении бурок и никабов – женского одеяния, покрывающего лицо. Соответствующих декрет был принят областным советом северной итальянской области Венето. Согласно указу, мусульманкам теперь запрещено входить в общественные учреждения в одежде, покрывающей лицо.



Инициаторами такого запрета выступили представители ультраправой силы «Лига Севера». При этом они подчеркнули, что речь идет не о запрете головного убора, а именно вуали, покрывающей лицо.



Со своей стороны представители оппозиционной (на местном уровне) Демократической партии резко осудили введение такого запрета.

Ранее подобное ограничение вошло в силу в другой северной итальянской области – Ломбардии.