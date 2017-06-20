Правозащитники: коалиция США применяет белый фосфор в Ракке и Мосуле

Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегает силы коалиции во главе с США от применения артиллерийских снарядов с белым фосфором. В частности, правозащитники опасаются за жизни мирных жителей Сирии и Ирака, где коалиция США проводит военную операцию, заявленную как борьба с ИГИЛ (запрещено в России).

«Независимо от способа применения белого фосфора в таких многонаселенных городах, как Ракка и Мосул и других районах с высокой плотностью гражданского населения, его использование может иметь страшные и долговременные последствия», — заявил представитель HRW Стив Гуз.

Фосфорные снаряды являются многоцелевым видом вооружений, в частности, они применяются для создания дымовой завесы, сигнализации, а также как зажигательное средство, которое может вызвать тяжкие и болезненные увечья и мучительную смерть. Известно, что коалиция во главе в США применяет их в боевых действиях против ИГИЛ в Ракке и Мосуле.