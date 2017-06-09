Катар жмется к Турции и не доверяет США. Ихваны перебазируются

(На фото - встреча эмира Катара в Турции)

Турецкий парламент принял решение о размещении войск в Катаре, а президент страны Эрдоган утвердил его.

О том, что войска Турции будут размещены в Катаре заявил министр иностранных дел этой страны шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Аль-Сани, назвавший их гарантом стабильности в регионе. Он также заявил о том, что Катар не намерен "отступать от своей независимой внешней политики и вносить изменения в сфере обороны".

Столкнувшись с такой реакцией со стороны Турции, изменили свою тональность в оценке катарского кризиса в США, с подачи которых он явно произошел. Ведь, несмотря на серию антикатарских твиттов Трампа после вмешательства Турции стало понятно, что Катар не прогнется под ультиматумы Саудовской Аравии с подачи Вашингтона. А это чревато превращением этой доселе дружественно настроенной к США страны в очередного ее врага.

Поняв это, Трамп призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона выступить посредником в урегулировании катарского кризиса. Причем, формулировка выглядит несколько абсурдно - по сути Тиллерсону предлагается стать посредником не только между Катаром и его оппонентами, но и между Катаром и Трампом, который, похоже, не подумав, наговорил (написал) глупостей в присущем ему стиле.

Тем не менее, в Дохе дали понять, что доверия Вашингтону уже нет. Как сообщает Reuters, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отклонил приглашение посетить Вашингтон с целью переговоров по выходу из кризиса, заявив, что сложная международная обстановка вокруг страны не позволяет ему покинуть ее.

Меж тем, как стало известно, руководство движения "Братья-Мусульмане" (запрещено в России и ряде других авторитарных государств) стало разъезжаться из Катара. Первыми решили эвакуироваться представители фактического палестинского филиала ихванов - движения ХАМАС. Однако и другие представители ихванов в настоящее время находятся в процессе переезда - в Малайзию, Судан, Турцию и... Великобританию.

Официально Катар не просил неудобных гостей покинуть свою территорию, поэтому все выглядит так, что они сами не хотят обременять его своим присутствием. Что позволит Катару, с одной стороны, фактически избавиться от одной из претензий в его адрес, с другой стороны, сохранить лицо и достоинство.

Пока ничего неизвестно о будущем неформального духовного лидера ихванов - шейха Юсуфа аль-Кардави, живущего в Катаре и находящегося в розыске в ряде арабских стран. Кардави - это один из наиболее серьезных раздражающих факторов, как минимум, для египетского режима. Но, с другой стороны, он уже находится в том возрасте и состоянии здоровья, при которых его отъезд из страны уже будет выглядеть для Катара некрасиво. Ведь одно дело молодые политические представители ихванов, и совсем другое - убеленный сединами шейх, давно отошедший от политики, но воспринимающийся как религиозный авторитет десятками миллионов мусульман по всему миру.

В целом, несмотря на призывы к его деэскалации ряда стран, включая теперь уже и США, катарский конфликт пока раскручивается по спирали.