Конфликт с Катаром: одни мирят, другие подстрекают

Вокруг конфликта с Катаром обозначились две линии поведения заинтересованных сторон. Одни предпринимают усилия для его урегулирования и примирения конфликтующих, другие же подливают масла огонь.

Вслед за Турцией попытку примирить арабских собратьев предприняли власти Кувейта. Его эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах отправился с экстренным визитом к своему саудовскому коллеге королю Салману ибн Абдул-Азизу аль-Сауду, чтобы обсудить возможное примирение оппонентов.

После примирительных инициатив Турции и Кувейта министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мохаммед Гаргаш заявил, что страны, разорвавшие отношения с Катаром, ожидают от последнего "гарантированный план действий для восстановления доверия".

А вот американский президент Дональд Трамп, который еще недавно, выступая в Саудии, высоко оценивал усилия Катара, "внезапно" присоединился к нападкам на него и поддержал решение своих арабских партнеров разорвать с ним отношения. Он разразился по этому поводу серией твиттов, написав, в частности, следующее: "Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар – смотрите!"? "Так приятно видеть, что встреча с королем Саудовской Аравии и (лидерами) 50 стран уже окупается. Они сказали, что займут жесткую позицию по отношению к финансированию экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца кошмара терроризма!"

В поддержку антикатарских действий также выступил израильский министр и известный сионистский ястреб Авигдор Либерман. Это весьма показательно, так как, по слухам, одним из двух ультимативных требований, предъявляемых к Катару его оппонентами, является прекращение поддержки ХАМАС. И если второе требование - немедленное закрытие "Аль-Джазиры" объективно обусловлено тем, что та своей критикой постоянно раздражает арабские правительства, то ХАМАС может так раздражать только одну страну, и она явно не арабская...

В общем, похоже, что Катару решили устроить показательную порку, совместив при этом "приятное с полезным". "Приятное" - это требования убрать раздражающие власти внутриарабские факторы, такие как ихваны и "Аль-Джазира", а вот "полезное" - это то, что делается явно в угоду Трампу и его полуеврейской семье, представляющей интересы сионистских кругов.