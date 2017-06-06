Турция призывает к миру с Катаром

(На фото - главы КСА, Турции и Катара - король Салман, Реджеп Эрдоган и эмир Тамим Сани)

Руководство Турции крайне негативно отреагировало на крупный конфликт коалиции арабских режимов с Катаром, призвало к его мирному разрешению и предложило свои посреднические услуги для этого.

Об обеспокоенности Турции конфликтом первоначально заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что необходимо вести диалог для выхода из сложившейся ситуации и в любом случае решать все проблемы мирным путем. Также он сказал, что Турция готова внести посильный вклад в нормализацию ситуации вокруг Катара.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын фактически осудил действия арабских государств против Катара и дал понять, что предъявляемые последнему обвинения не основаны на доказательствах. «В период, когда регион столкнулся с крупными политико-экономическими и гуманитарными проблемами, главным образом с терроризмом, оценка межгосударственным отношениям должна основываться не на необоснованных сообщениях и дезинформации, а исходя из значимости солидарности и единения»,- сказал он.

Также из администрации турецкого президента стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, эмиром Кувейта Сабахом аль Ахмедом ас-Сабахом и королем Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

Официально Турция пытается выдерживать примирительную и равноудаленную позицию в этом конфликте, хотя высказывания Ибрагима Калына недвусмысленно свидетельствуют о фактической защите Катара от предъявляемых ему обвинений.

Кстати, о самих обвинениях. Как конкретизировали вчера некоторые источники в СМИ, одним из фактов, которым могут обосновываться обвинения в адрес Катара в одновременном соотрудничестве как с Аль-Каидой*, так и с проиранскими силами, является сделка об обоюдной эвакуации шиитов и суннитов Сирии из осажденных анклавов, о реализации которой мы не раз писали. Это соглашение было достигнуто при посредничестве Катара между непримиримыми военными противниками из Хайят Тахрир аш-Шам, в который действительно входит бывшая Аль-Каида в Сирии, и проиранскими формированиями вроде Хезболы. Однако стоит заметить, что усилия Катара в данном случае носили в первую очередь гуманитарный характер и позволили решить проблему, которую были не в состоянии решить ни ООН и хваленные международные организации, ни обвиняющие Катар арабские государства. В принципе, можно понять их позицию неприятия каких-либо договоров с Ираном, но только в одном случае - если бы они эффективно помогли сирийским повстанцам воевать против него и его прокси, и решить проблему деблокации суннитских анклавов военным путем. Однако в условиях, когда этого не было сделано, обвинения в адрес тех, кто помог спасти измученное, голодающее мирное население, вызывают недоумение.

Что же касается настроений, доминирующих в среде сторонников Эрдогана, как в Турции, так и по всему миру, то они однозначно рассматривают антикатарский демарш арабской коалиции как направленный на ослабление позиций Турции в арабском мире и вызванный давлением и интригами США и Израиля.

Впрочем, официально Анкара вряд ли займет враждебную позицию в отношении арабских противников Катара. Тем более, что именно этого, вполне вероятно, от нее и ожидают те, кто инициировал этот конфликт и заинтересован в его раздувании. Скорее всего, Анкара будет пытаться делать все возможное, чтобы примирить своих враждующих арабских братьев.