Сирия: шииты покидают Фуа и Кафраю

В Сирии продолжается процесс обмена населениями между воюющими сторонами.

Какое-то время он шел только в одну сторону - сунниты из осажденных или захваченных алавитским режимом населенных пунктов эвакуировались на территории, контролируемые своими единоверными братьями. Так это было в Алеппо, а также в Дарайе, Вади Бараа, и продолжает происходить в Мадайе и Аз-Забадани.

Но теперь этот процесс идет и в противоположную сторону - шииты из осажденных повстанцами Фуа и Кафраи эвакуируются на территории, контролируемые алавитским режимом.

Несмотря на подлую провокацию тех, кто попытался сорвать этот процесс, взорвав автобусы с мирными жителями и сопровождавшими их повстанцами, он не только не прекратился, но и ускорился. Вторая фаза, запланированная на июнь, и предполагающая эвакуацию еще 7000 жителей этих населенных пунктов, может быть реализована уже в мае.

Укажаем в этой связи, что подобный обмен населением является мировой практикой в рамках неразрешимых национальных конфликтов, вылившихся в войны. Например, после завершения турецко-греческой войны по договоренности сторон в 1923 году миллионы греков и турок переселились с мест своего проживания на историческую родину.