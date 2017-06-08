Турецкие войска готовятся защитить Катар

Парламент Турции в ближайшее время планирует принять закон, позволяющий начать переброску турецких вооруженных сил в Катар.

Причем, по неофициальной и неподтвержденной пока информации, закон фактически будет принят задним числом, так как 3000 турецких военных были переброшены накануне в столицу Катара Доха и расположились в здании парламента (меджлиса) и королевском дворце.

Так или иначе, вне зависимости от того, переброшены турецкие войска в Катар или только появятся в нем в ближайшее время, Анкара демонстрирует недвусмысленное намерение защитить своего стратегического союзника от возможной интервенции.

Надо отметить, что в целом в Турции и политических протурецких кругах всего Исламского мира в эти дни наблюдается высокая мобилизация в поддержку Катара. В то же время, в отношении к правительствам Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзников, пошедших на разрыв с Катаром, скорее всего, с подачи США и Израиля, наблюдается очередное разочарование.