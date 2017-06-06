Принц Гарри участвовал в ифтаре

Принц Гарри побывал на ифтаре во время своего визита Сингапур. Страну он посетил в рамках своего пятидневного международного турне благотворительной кампании Heads Together

Принц Гарри вместе с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон и братом, принцем Уильямом, являются руководителями этого благотворительного фонда.

В Сингапур принц Гарри прибыл 4 июня. Вечером сотрудники благотворительной организации Jamiyah Singaporе предложили ему принять участие в ифтаре.

Гарри начал прием ифтара с финика и внимательно слушал своего гида, которая рассказывала о Рамадане.