Север Сирии: Турция строит мечети и направляет имамов

(На фото - восстановление мечети Умара бин Хаттаба в Аль-Бабе)

Одновременно с налаживанием гражданской, военной и административной инфраструктуры освобожденных территорий севера Сирии турецкое государство занимается возрождением религиозной жизни на них.

На данный момент реконструируются 56 поврежденных в ходе боевых действий мечетей, многие из которых уже введены и продолжают вводиться в действие.

Кроме того, стало известно о том, что Управление по делам религии Турции (Диянет) направило свыше 400 подготовленных имамов в мечети этих городов, а также в лагеря временного размещения беженцев.

Ранее мы писали о планах турок в этот Рамадан накормить и охватить другой помощью не менее одного миллиона сирийцев.