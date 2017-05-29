Турки планируют накормить миллион сирийцев в Рамадан

Турецкие государственные и общественно-благотворительные организации собираются и в этот Рамадан оказать массированную поддержку сирийским братьям и сестрам.

Так, Селим Тосун, пресс-секретарь одной из крупнейших турецких благотворительных организаций IHH заявил о планах охватить продовольственной и другой гуманитарной помощью миллион сирийцев в этот Рамадан.

По словам Тосуна, еду и предметы первой необходимости планируется доставлять в блокированные районы Сирии. Кроме того, в различных сирийских городах будут организовываться ифтары.

Также турецким государством уже организован мобильный ресторан, который ежедневно готовит 10 тысяч ифтаров, распределяющихся среди нуждающихся сирийцев.