Турция создает Сирийскую Национальную Армию

На освобожденной в рамках операции "Щит Евфрата" территории северной Сирии формируется новая Сирийская Национальная Армия (Национальная Армия).

О том, что с появлением собственной территории у освобожденных от режима Асада и террористических организаций сирийцев должна появиться и своя национальная армия заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как поясняет Фирас Паша, комадующий бригадой "Мунтасир Биллях", которая войдет в СНА, она должна будет поглотить все остальные вооруженные группы, действующие на территории "Щита Евфрата". "Больше не останется никаких групп", - сказал он.

Отметим в этой связи, что армия - это лишь один из атрибутов централизованной государственности, формируемой на этой территории под протекторатом Турции. Одновременно с этим создаются органы гражданской администрации, полиции и судов. Причем, кадры для всех них готовятся из местных сирийцев в Турции по ее программам.

Ниже предлагаем короткий видеоролик (к сожалению, на английском языке) о создании новой Сирийской Национальной Армии.