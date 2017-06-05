В Ингушетии не будут повышать цены в Рамадан

Руководство Ингушетии обещало не допустить повышения цен на продукты в месяц Рамадан. Об этом заявил на заседании правительства республики премьер-министр Руслан Гагиев.

«Мною дано поручение о проведении детального анализа уровня цен на реализуемые в республике продовольственные товары. Ведется постоянный мониторинг в целях недопущения повышения цен в месяц Рамадан», — сказал Гагиев.

В свою очередь министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев сообщил, что на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция повышения цен на продукты в месяц Рамадан.

«Цены начинают значительно колебаться в месяц Рамадан. Рост цен происходит обычно на мясо, птицу, кондитерские изделия и фрукты», — уточнил министр.

По его словам, продавцы продуктов питания объясняют свои действия тем, что цены на продукцию в месяц Рамадан поднимают оптовые базы.

Однако, несмотря на это, как заявили чиновники, они принимают меры, чтобы по сохранению стабильных цен на основные продукты питания.