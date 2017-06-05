Силовики забирают мусульман с таравих-намазов

В Махачкалинской мечети «Тангъим» задержали мусульман, которые пришли для выполнения таравих-намаза. Об этом сообщает сайт «Черновик». Произошло это в субботу около полуночи.

Силовики задержали не меньше 40 мусульман.

Как передает «Черновик», о причинах задержания ничего неизвестно.

Кроме того, сегодня ночью силовики на двух автобусах «ПАЗ» доставили в отделения прихожан из мечети, расположенной в Сепараторном посёлке Махачкалы.

Сайт со ссылкой на своего источника сообщает, что силовики намерены проводить такие задержания еженощно.