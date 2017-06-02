Перед ифтаром в Йемене прогремел взрыв

В городе Эль-Хазм, расположенном в 170 километрах к северо-востоку от столицы Йемена Саны прогремел взрыв. В результате подрыва погибло 6 человек и 15 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в местных силах безопасности.

Взрыв произошел в четверг вечером на оживленном рынке города Эль-Хазм. Люди пришли на базар, чтобы сделать покупки до наступления ифтара. Как раз в это время и прогремел взрыв.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.