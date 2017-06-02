Ирак не хочет сокращать добычу нефти

Ирак может выйти из соглашения по сокращению добычи нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК, в зависимости от реакции рынка на текущее сокращение. Такое заявление сделал министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

Министр рассказал, что Ирак просил разрешения у нефтяного картеля не участвовать в сделке и раньше. Багдад аргументировал свою просьбу необходимостью восстановить свою нефтяную промышленность после десятилетий войн и революций.

Изначально подобное исключение ОПЕК сделал для Ливии, Нигерии и Ирана. Однако прошение Ирака не было услышано.

«Для укрепления ОПЕК и поддержания стабильности рынка и для поддержания восстановления цен мы просто оставили наши попытки. Но возможности для этого еще остаются», – пояснил аль-Ляиби.