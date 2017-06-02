Ильми Умеров: суд заказной, исход предрешен

Лидер крымскотатарского национального движения Ильми Умеров считает, что судебной процесс по уголовному делу в отношении него является заказным, и его исход предрешен.

«Если бы был хотя бы намек на состязательность и возможность побороться, мы могли бы доказать незаконность самой аннексии Крыма и установления оккупационного режима на полуострове. Что касается самого так называемого призыва к нарушению территориальной целостности России в моих словах, то это тоже можно отбить в суде», – сказал он.

Умеров отметил, что следствие совершило подмену понятий, когда предоставило лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов, и назвало это стенограммой.

«Они совершили подмену понятий, подлог, и на этом построили все свое обвинение. Если будет состязательность в суде и нам дадут возможность воспользоваться рецензией, которая сделана в Москве, мы в пух и прах разнесем действия следователя и эксперта ФСБ. Но я предполагаю, что суд ее просто не примет и состязательности не будет», – заявил крымскотатарский лидер.

Напомним, в 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.