15-летний Коран-хафиз проводит таравих-намазы

В Татарстан специально для проведения таравих-намаза приезжает 15-летний Коран-хафиз из Тульской области. Юный Аямутдин Фахрутдинов вместе с родителями приезжает в Нижнекамск уже второй год.

В Центральной соборной мечети Нижнекамска собирается до 600 мусульман ежедневно.

Сам Аямутдин Фархутдинов с семьёй проживает в городке Алексин Тульской области, но уже второй Рамазан подряд проводит в качестве имама на таравих-намазах в Нижнекамске.

Отец начал обучать Аямутдина читать Коран в 6 лет. Он помог мальчику к 10 годам полностью выучить священную книгу. Сейчас Аямутдин – участник многочисленных конкурсов по Корану. Недавно он приехал из Египта с очередной победой. На международном конкурсе чтецов Корана из 45 государств россиянин Аямутдин Фахрутдинов стал вторым.