За пост мусульман изолируют в карцере

Заключенным мусульманам в Казахстане запрещают держать пост. Об этом сообщает правозащитница Асель Нургазиева. По ее словам, осужденных мусульман в учреждении УГ-157/9 города Атырау подвергают давлению из-за того, что они держат пост.

«Четырех начавших поститься осужденных поместили в карцер под предлогом нарушения внутреннего распорядка. Но они продолжают держать уразу. В условиях колонии строгого режима держать пост непросто», – заявила правозащитница.

Нургазиева считает, что подобный запрет для осужденных ограничивает право граждан на свободу совести и вероисповедания.