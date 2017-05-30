В честь Рамазана КСА подарила Таджикистану 50 тонн хурмы

Королевство Саудовской Аравии преподнесло мусульманам Таджикистана 50 тонн хурмы по случаю наступления месяца Рамадана и начала строгого поста



В честь наступления месяца Рамадан саудовский Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Салмана передал Таджикистану 50 тонн хурмы. Об этом сообщает сообщает Saudi Press Agency (SPA).

Церемония передачи фруктов состоялась в Посольстве Саудовской Аравии в Душанбе. В мероприятии приняли участие представитель Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Абдукарим Рахимов и представитель Центра помощи короля Салмана Ахмад аль-Бийз.

Также присутствовали представители министерства финансов Королевства и посольства Саудовской Аравии.

Предполагается, что подаренная хурма будет распределена среди нуждающихся.