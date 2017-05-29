Палестинские заключенные добились выполнения требований

Заключенные палестинцы прекратили голодовку, добившись ряда своих требований.

Управление тюрем сообщило, что часть требований Маруан Баргути (один из лидеров «ФАТХ») выполнено, в частности, количество разрешенных посещений родственников увеличено с одного до двух в месяц. Помимо увеличения частоты посещений, заключенным было обещано установить общественные телефоны в тюрьмах, где сидят женщины и несовершеннолетние, — а впоследствии и во всех остальных. Кроме того, к палестинским заключенным пообещали пускать не только родственников первой степени родства, но и внуков, а также смягчить процедуры проверок для посетителей.

Ранее глава ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) заверял палестинцев, что считает требования заключенных в целом резонными и выполнимыми, и предлагал обо всем договориться после прекращения голодовки.

Заинтересованность прекратить голодовку в первый день мусульманского поста Рамадан была обоюдной. Большинство заключенных на протяжении 40 дней принимали воду и соль, но во время поста Рамадан это было бы невозможным и могло бы усугубить состояние здоровья мусульман.

Палестинский комитет по делам заключенных объявил, что голодовка «прервана» после «более чем 20-часовых переговоров между Управлением тюрем и Маруаном Баргути и другими лидерами в тюрьме Ашкелона».