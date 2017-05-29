Казахстан: бесплатное такси в честь Рамазана

В Казахстане в честь начала месяца Рамазан мусульмане решили оказать всем желающим услуги бесплатного такси.

Инициатива реализуется в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.

Организатором благотворительной акции выступило представительство по делам молодёжи мечети ЮКО «Арыстанбаб

«Сегодня в Отыраре в честь начала священного месяца Рамазан до обеда оказываются услуги «Бесплатное такси». Всех, кто хочет поучаствовать в благом деле и присоединиться к акции, организаторы просят обращаться в центральную мечеть «Арыстанбаб», — сообщил на своей станице в социальной сети «Фейсбук» местный активист Еркегали Танатаров.