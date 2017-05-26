На Рамазан в Татарстан едут Коран-хафизы из Турции

На Рамазан в Татарстан приедут около 40 Коран-хафиза из Турции. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

38 знатоков Корана приедут в Татарстан для проведения намазов-таравих, который совершается только в месяц Рамазан.

Планируется, что прибывшие Коран-хафизы будут распределены по районам республики, а несколько из них останутся в Казани.

Стоит отметить, что приезд хафизов пройдет после годового перерыва, случившегося по причине охлаждения отношений между Россией и Турцией в ноябре 2015 года, когда турецкая сторона сбила российский военный самолет.