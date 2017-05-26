В Алжире назначили новых 15 министров

В Алжире полностью обновился состав правительства. Соответствующий указ подписал президент страны Абдельазиз Бутефлика.

Глава Алжира назначил новых министров в 15 ведомствах.

В объявленный состав не вошли министр промышленности Абдуссалям Бушауариб, глава министерства энергетики Нуреддин Бутерфа, а также глава МИД Рамтан Ламамра.

Новым главой МИД стал бывший министр по делам Магриба Абделькадер Месахель, а минэнерго возглавил Мустафа Китуни.

Президент Алжира назначил новым премьер-министром страны Абдельмаджида Теббуна. Последний сменил Абдель Малика Селлаля, покинувшего свой пост после проведения в стране 4 мая парламентских выборов.