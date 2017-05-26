Уволенная за хиджаб мусульманка выиграла уже второй суд

Мусульманка из Бишкека, которая заявила об увольнении с работы из-за хиджаба, выиграла суд против городской администрации. Речь идет о ведущей специалистке отдела международного сотрудничества мэрии города Бишкека Сейиль Маданбековой.

По словам мусульманки, руководитель аппарата Мелис Жунушалиев пару раз провел с ней беседу по поводу того, что она ходит с покрытой головой, и сказал, что, видимо, ей придется написать заявление об уходе по собственному желанию.

В ответ на увольнение мусульманка подала иск против столичной администрации за необоснованное увольнение.

«Я семь лет проработала госслужащей и работала хорошо. Ни одного выговора не получала. Но пришел новый руководитель аппарата, и ему не понравился мой платок, но, скорее, ему нужна была моя должность», – заявила Маданбекова.