Курды-езиды предали Курдистан и присоединились к шиитам

На фоне конфликта между законным правительством иракского Курдистана и шиитской террористической бандой "Хашд Шааби", о котором мы недавно писали, несколько сотен курдов езидского вероисповедания с оружием присоединились к врагам своего Отечества.

Сообщается, что на сторону иракских шиитских террористов из под власти законного правительства Курдистана перешли лидер племени Мандкан и командующий отрядом в Шангале. Тренировочный лагерь в Дохуке теперь используется для рекрутирования пушечного мяса в шиитскую банду.

На данный момент из Курдистана в "Хашд Шааби" перешло не менее 200 вооруженных езидов.

В этой истории показательны сразу два момента. Курды-езиды не чураются присоединяться к арабоязычным шиитам "Хашд Шааби", предавая своих соплеменников из "Пешмерга", из-за того, что последние проявляют солидарность с мусульманами (суннитами), которых террористы подвергают этническим чистам. Но при этом и шииты из "Хашд Шааби", которые воюют за свои "святыни", не чураются принимать в свои ряды язычников-язидов, лишь бы навредить мусульманам-суннитам.