Бывший Ирак: мусульмане-курды обещают остановить шиитов

(На фото - бойцы Пешмерги на намазе)

Руководство Иракского Курдистана твердо дало понять, что его вооруженные силы Пешмерга остановят шиитские террористические банды "Хашд аш-Шааби" силой, если те продолжат продвигаться к территориям, населенным курдами. Ранее, как мы уже сообщали, к Иракскому Курдистану с просьбой защитить их от шиитских террористов обратились арабы-сунниты иракской провинции Ниневия.

Дело в том, что Багдадский режим, который с недавних пор придал террористическим формированиям шиитских фанатиков статус официальных армейских подразделений, активно привлекает их к размещению на территориях, отвоевываемых им у ИГИЛ*. А это в свою очередь приводит к последующим расправам шиитских фанатиков над мирным суннитским населением, будь то арабы или курды.

В связи с этим представитель Иракского Курдистана при Багдадском режиме Шахаван Абдулла заявил, что если эта практика не изменится, они будут вынуждены "действовать в одностороннем порядке и силы Пешмерга двинутся для освобождения сообществ, находящихся под контролем Исламского государства", имея в виду территории, на которые претендуют как Багдад, так и Курдистан.

Главарь Багдадского режима Хайдар аль-Абади ответил на это, что действия "Хашд аш-Шааби" не стоит воспринимать как враждебные курдам. Тем не менее, после этого заявления представителя Иракского Курдистана банды "Хашд аш-Шааби" не стали входить в курдские деревни и центр района Кайраван провинции Ниневия.

В то же время, столкнувшись с сопротивлением со стороны руководства Иракского Курдистана, занимающего солидарные позиции с суннитскими арабами и Турцией, проиранские шиитские экспансионисты решили работать на подрыв этого союза изнутри.

Так, как заявил заместитель начальника штаба Пешмерги Мохаммед Джабари, шиитские террористы оказывают активную логистическую поддержку курдским коммунистическим и езидским формированиям из Рабочей Партии Курдистана в районе Синджар. В свою очередь, турецкое руководство не раз заявляло о своих намерениях покончить с этим гнойником у своих границ, в чем его поддерживает законное суннитское правительство Иракского Курдистана.

* - запрещено в России