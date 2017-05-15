Шиитский лидер осудил шиитские банды Ирака

Харизматический шиитский лидер Мукатада ас-Садр (на фото), ведущий собственную игру в Ираке, осудил беспредел шиитских банд "Хашд аш-Шааби", наделенных Багдадским режимом статусом государственных военизированных формирований.

Поводом для этого заявления стало похищение шиитскими террористами 7-х студентов в Багдаде, чья судьба до сих пор неизвестна. Это в свою очередь вызвало стихийные протесты, как против самих террористов, так и против покрывающего их правительства Хейдера аль-Абади.

На этом фоне Муктада ас-Садр призвал ограничить деятельность шиитских ополчений и взять ее под жесткий контроль государства. О каком государстве может идти речь в современном Ираке, он при этом не пояснил.

Следует отметить, что в последнее время в стане шиитов, по сути захвативших то, что раньше было Ираком, Муктада ас-Садр играет роль "хорошего следователя". Он периодически выступает с обвинениями в адрес багдадского режима, он призвал Асада в Сирии уйти из власти, а сейчас и заступился за народ, осудив шиитских террористов.

Правда, не надо забывать, что после уничтожения американцами прежней иракской государственности именно Садр был тем человеком, который на обломках Ирака первым начал создавать шиитские формирования вроде т.н. "Армии Махди". И хоть формально и целью было противостояние американской оккупации, больше всего от них страдали сунниты, начавшие подвергаться конфессиональным чисткам.