Арабы-сунниты поддерживают Курдистан против шиитского Багдада

(На картинке - территории основных групп населения нынешнего Ирака, спорные территории заштрихованны)

Стонущие под властью шиитского режима Багдада арабские суннитские племена поддерживают отделение Курдистана от того, что когда-то было Ираком. С соответствующим заявлением выступил альянс племен провинции Ниневия.

Заявление сделано в связи с очередным объявлением Иракского Курдистана под руководством Масуда Барзани о планах провести референдум о провозглашении независимости. На данный момент это де-факто независимое государственное образование де-юре остается в составне т.н. Ирака, захваченного шиитами.

Более того, арабы-сунниты просят включить в будущий независимый Курдистан спорные приграничные арабские суннитские территории при условии предоставления им гарантий самоуправления и автономии. В первую очередь это касается Мосула, в отношении которого сейчас существует угроза перехода под власть шиитского Багдада с последующим избавлением от суннитского населения.

Для населенной арабами-суннитами Ниневии пример Курдистана может стать вдохновляющим прецедентом, чтобы затем повторить его у себя. Ведь то, что когда-то было Ираком, уже давно превратилось в ширму для маскировки иранской оккупации.