В школах Франции будут обучать арабскому

В французских школах начнут обучать арабскому языку. Эксперимент будут внедрять почти в 400 школах уже со следующего учебного года. Таким образом, наряду с европейскими языками ученикам предложат изучение арабского.

Ранее, бывший министр образования Наджат Валло-Белькасем, родившаяся в Марокко, выступила с инициативой обязательного изучения арабского языка в школах. Тогда инициативу подержали частично – в ряде школ изучение языка стало факультативным.

В новом же учебном году в эксперименте будут участвовать 392 начальные школы.

На сегодняшний день к мусульманам во Франции себя причисляют от пяти до семи миллионов жителей (около 10% населения).