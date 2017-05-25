В Дубае появился робот-полицейский

В полиции Дубая теперь будет служить робот REEM, которого спроектировала испанская компания PAL Robotics.

Рост робота REEM достигает 1,67 метра. Он передвигается на колесах, имеет голову, две руки и сенсорный экран на груди.

Робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.

Отмечается, что граждане смогут также сообщать роботу о совершенных преступлениях, но расследованием уже будут заниматься живые люди. REEM умеет распознавать лица, но точность распознавания составляет только 80%. Видео с камер сразу передается для анализа в командный центр.

В полиции Дубая также заявили, что к 2030 году четверть всех местных полицейских будут роботами. Тогда же в городе должен появиться первый полицейский участок, в котором служат только роботы.